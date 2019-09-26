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четверг, 26 сентября 2019 16:41

"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами

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Сети остро отреагировали на появление певца Олега Винника в видео россияин "за мир", которые поддерживают президента РФ Путина и оккупацию территорий Украины.

  На Винника натянули футболку "всеммир".
На Винника натянули футболку "всеммир".

Россияне сняли Винника в их флэшмобе "всеммир". Там поют, что "братья не делятся".

"Полезный идиотом стать очень легко", - пишет популярная в Facebook группа "Рагу.лі"

Пользователи не подбирали слов в отрицательной оценке Винника.

"Алег Ху*нник"

"Говнопевец, в говноклипе, поет о говномир"

"Чего только не сделаешь, чтобы попасть на сцену в Лужниках, на которой когда-то натужно пердел сам Кобзон"

"В Донецк его, пусть почувствует мир бурята"

 

"Оно же ватноголовое. Как-то начал смотреть его интервью, долго не продержался. Оно неграмотное, недалекое и ватное"

"В него вселился кабздон?"

"Еще один голубь мира"

"Олежка, лучше пой о волчицах"

 

"Даже комментировать боюсь, потому что с меня лезет очень много нецензурных слов"

"Это чтобы ездить на россию, с концертами"

"Ну все. В игнор лист его"

"Всеммирний га*дон"

"Гнида пропагандистская"

"Долбо*б кацапский"

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Ранее Олег Винник называл Майдан искусственным. Что тоже вызывало негативную реакцию украинских пользователей Facebook.

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