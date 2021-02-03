Показывал половой орган прохожим: в Тернополе осудили эксгибициониста

Инцидент произошел в парке на улице Русской. Фото: pinterest.com

В Тернополе осудили мужчину за эксгибиционизм.

Он демонстрировал свой половой орган прохожим в парке на улице Русской. Постановление обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии показывал "стриптиз" в парке "Топильче". Прохожие вызвали милицию на место происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщину арестовали за выпечку с фигурками в виде половых органов

Подозреваемый признался и раскаивался в содеянном. Тернопольский горрайонный суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Теперь эксгибиционист должен выплатить штраф в размере 119 грн и судебный сбор в 454 грн.

На Черниговщине мужчина развращал несовершеннолетнюю падчерицу. К правоохранителям обратилась бабушка девочки.