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суббота, 21 июля 2018 13:46

Показали захватывающие фото учений украинских морпехов
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Украинские морпехи провели ночное десантирование и преодоления водных преград на бронетехнике. Фото: Navy.mil.gov
Украинские морпехи провели ночное десантирование и преодоления водных преград на бронетехнике. Фото: Navy.mil.gov
Украинские морпехи провели ночное десантирование и преодоления водных преград на бронетехнике. Фото: Navy.mil.gov
Украинские морпехи провели ночное десантирование и преодоления водных преград на бронетехнике. Фото: Navy.mil.gov
Украинские морпехи провели ночное десантирование и преодоления водных преград на бронетехнике. Фото: Navy.mil.gov

В ходе международных учений Sea Breeze-2018 украинские морпехи отработали навыки ночных прыжков с парашютом и преодоления водных преград на борту бронетехники.

Отмечается, что военные в полной темноте полной темноте десантировались с самолета Ан-26, после этого морпехи вышли в заданное место и перешли к выполнению учебно-боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

"Не менее тяжелым и ответственным элементом тренировок было занятие по преодолению водных преград на легкобронированной технике", - добавили в пресс-службе.

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Все военные маневры прошли успешно.

"За всеми успехами стоит многодневная кропотливая работа личного состава и командиров подразделений. И морские пехотинцы в очередной раз доказали, что независимо от сложности поставленных задач, цель будет достигнута", - сказал руководитель наземного компонента учений полковник Сергей Куз.

Учения Sea Breeze продлятся до 21 июля. Всего в них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, 1 подводная лодка, 25 самолетов, около трех тысяч военных. Примерно столько же участников было и в прошлом году. Военные корабли стоят на рейде в одесском порту.

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