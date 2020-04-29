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среда, 29 апреля 2020 19:28

Показали учения украинских военных летчиков
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Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни
Фото: facebook.com/PvkZahid
Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни
Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни
Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни
Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни

В Севастопольской бригаде тактической авиации имени А. Покрышкина состоялась очередная летная смена.

"Каждая летная смена - это не только совершенствование боевого мастерства пилотов, но и повышение профессионального уровня инженерно-технического состава, группы руководства полетов и подразделений наземного обеспечения. Профессионализм личного состава, привлекаемого к полетам поражает", - написал в Facebook Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

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"Выполнение задач произошло четко по графику. Пока же готовимся к следующей летной смены", - рассказал командир бригады полковник Виктор Меретин.

Сегодня 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область, проинспектировал учения подразделений десантно-штурмовой войск ВСУ.

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Дата
29
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