Показали учения украинских военных летчиков

Фото: facebook.com/PvkZahid

В Севастопольской бригаде тактической авиации имени А. Покрышкина состоялась очередная летная смена.

"Каждая летная смена - это не только совершенствование боевого мастерства пилотов, но и повышение профессионального уровня инженерно-технического состава, группы руководства полетов и подразделений наземного обеспечения. Профессионализм личного состава, привлекаемого к полетам поражает", - написал в Facebook Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому показали комфортные условия для военных

"Выполнение задач произошло четко по графику. Пока же готовимся к следующей летной смены", - рассказал командир бригады полковник Виктор Меретин.

Сегодня 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область, проинспектировал учения подразделений десантно-штурмовой войск ВСУ.