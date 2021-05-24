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понедельник, 24 мая 2021 17:06

Показали символику ко Дню Независимости Украины

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Ко Дню Независимости при координации Министерства культуры и информационной политики в Украине подготовлена ​​концепция единой визуальной символики праздника.

"В этом году в Украине особенно отмечать 30-летие Независимости Украины. К этому Дню по координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена ​​концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видение независимости как мечты, к достижению которой стремились многие поколения украинцев", - сообщает пресс-служба МКИП.

Автор: mkip.gov.ua
  Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Она растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов
Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Она растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов

Отмечается, что графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов, и становятся основой динамической айдентики, что расцветает, как сама страна. Айдентика разработана креативным агентством "Провід".

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"Ты у меня единственная" - основной лейтмотив проекта. Это слоган, который является определенным универсальным обращением к стране, цветки, независимости, нации.

"Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Она растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок является одним из древнейших символов в орнаментально знаковой культуре Украины. Его происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита, а различные интерпретации этого изображения встречаются в местных орнаментах по всей Украине. Цветок является центральным элементом петриковской росписи. Это есть и понятным и универсальным символом для всех, что объединяет страну", - пишут в МКИП.

"К юбилейной дате - 30-летию со Дня Независимости - необходимо взвешенно подойти как к подготовке мероприятий, так и к созданию айдентики. Ведь айдентика - способ визуально отразить, что мы все разные. Но несмотря ни на что, единые, самостоятельные и уникальные", - сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Кроме того, каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности, как: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство.

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины запланировано проведение больших военных парадов, а также концерта с выдающимися украинцами - легендами оперы и балета.

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