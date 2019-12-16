Показали переписки Кузьменко перед убийством Шеремета

Адвокат Кузьменко показал о чем она переписывалась накануне убийства Шеремета. Фото: glavcom.ua

Адвокат Юлии Кузьменко обнародовал фото ее переписки 19 июля 2016 года.

Именно в этот день, по заявлению следствия, ее телефон был выключен, об этом защитник подозреваемой Владислав Добош, сообщил в Facebook.

"Помните как на пресс-конференции какой то генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19и был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжера Юли где она переписывается со своей подругой из 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих) ", - написал Добош и обнародовал фото.

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12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугар, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенки.За информации следствия, Кузьменко заложила взрывчатку под машину журналиста. Антоненко называют организатором убийства Шеремета.