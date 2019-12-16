Показали переписки Кузьменко перед убийством Шеремета

 
Ексклюзивы
1/5
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 1944
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 234
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 999
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 495
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2871
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11034
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2178
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5184
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2385
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
5
6
5
8
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Видео
Все видео
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 9
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 999
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2466
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10818
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2772
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 612
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 09:59

Показали переписки Кузьменко перед убийством Шеремета

1 Комментировать
Показали переписки Кузьменко перед убийством Шеремета
Адвокат Кузьменко показал о чем она переписывалась накануне убийства Шеремета. Фото: glavcom.ua

Адвокат Юлии Кузьменко обнародовал фото ее переписки 19 июля 2016 года.

Именно в этот день, по заявлению следствия, ее телефон был выключен, об этом защитник подозреваемой Владислав Добош, сообщил в Facebook.

"Помните как на пресс-конференции какой то генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19и был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжера Юли где она переписывается со своей подругой из 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих) ", - написал Добош и обнародовал фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки

12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугар, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенки.За информации следствия, Кузьменко заложила взрывчатку под машину журналиста. Антоненко называют организатором убийства Шеремета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали переписки Кузьменко перед убийством Шеремета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 184517
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 50645
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 23742
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 23256
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 13708
Общество
Поднял и бросил: в соборе неизвестный разбил икону
Поднял и бросил: в соборе неизвестный разбил икону Просмотров: 18
Сенцов поехал на реабилитацию в Латвию
Сенцов поехал на реабилитацию в Латвию Просмотров: 18
Потеплеет до +15. Синоптики удивили прогнозом на неделю
Потеплеет до +15. Синоптики удивили прогнозом на неделю Просмотров: 3114
Гороскоп на 16 декабря: чем удивит первый день недели
Гороскоп на 16 декабря: чем удивит первый день недели
 Просмотров: 990
YouTube будет удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами
YouTube будет удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами Просмотров: 81
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
3
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
Голосов: 47612
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua