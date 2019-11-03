Показали мощное видео учений украинских зенитчиков

Зенитчики провели тактические учения. Фото: Facebook

Появилось видео тактических учений украинских зенитчиков.

Видео опубликовало воздушное командование "Восток". Учения проходил Харьковский зенитный ракетный полк на полигоне Ягорлык в Херсонской обл.

Стреляли из ракетных комплексов С-300ПТ.

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"Были осуществлены стрельбы как по воздушным, так и наземным целям. Все - поражено. Роль воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 "Рейс", - отмечается в сообщении.

В командовании заявили, что личный состав хорошо справился с поставленными задачами, продемонстрировав профессиональное мастерство каждого военнослужащего.

Адвокат Егор Шишкин передал 10-й морской авиационной бригаде легкий транспортный самолет Ан-2. Церемония передачи прошла на военном аэродроме Кульбакино, что на окраине Николаева, пишет Украинский милитаристский портал.