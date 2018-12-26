Показали, как воровки обчистили покупателя у кассы

В центре Киева две женщины ограбили посетителя кафе возле кассы. Фото: radiosvoboda.org

В центре Киева 2 женщины ограбили посетителя кафе возле кассы. Одна из них вытаскивала кошелек, вторая в это время "прикрывала" ее.

Видеозапись момента преступления опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Кража произошла в одном из заведений в Печерском районе.

Одна из воровок подходит к кассе, будто рассматривает продукцию в витрине. В это время она набрасывает на руку одежду, чтобы прикрыть ее, и вытаскивает портмоне из сумки.

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