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суббота, 09 ноября 2019 12:47

Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
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В Литве проходят военные учения
Фото: Минобороны
В Литве проходят военные учения
В Литве проходят военные учения
В Литве проходят военные учения
В Литве проходят военные учения

Украинские военные правоохранители принимают участие в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве.

Учения имеют целью проработать взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций, сообщает Минобороны.

Участие примут 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО. В учениях задействованы около 1 тыс. военных единиц техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.

Украинским военнослужащим провели теоретические и практические занятия по использованию винтовки HK G36. Литовские коллеги высоко оценили способность к обучению и хорошие результаты украинских правоохранителей.

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Основная фаза учений продлится до 18 ноября. Возвращение техники к местам постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября.

На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области завершились очередные учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных cил Вооруженных сил Украины с боевыми стрельбами. Стреляли из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ по воздушным, и по наземным целям, которые обозначали средства воздушного нападения противника, сообщает воздушное командование "Восток".

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