Показали, как украинские вертолетчики учатся уничтожать вражеские танки

Авиаторы провели военные учения. Фото: скриншот

Вертолетчики морской авиационной бригады отработали удар неуправляемыми ракетами по колонне бронетехники условного противника.

Авиация получила вертолеты Ми-8МСБ-В. Их модернизировало предприятие "Мотор-Сич" в прошлом году, сообщает пресс служба Минобороны.

"Экипажи выполняли перелет с места базирования на полигон, на котором отрабатывали поражение мишеней авиационными ракетами. Для отработки пусков неуправляемыми авиационными ракетами в качестве мишени использовалась имитация колонны танков на марше, а для пусков комплексного применения - построены в ряды макеты танков и других бронемашин "противника", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские спецназовцы провели зрелищные учение

Такие упражнения военнослужащие ранее отрабатывали на тренажерах, для них это первое практическое выполнение.

В районе проведения операции Объединенных сил состоялись инструкторско-методические занятия с артиллерийскими подразделениями.