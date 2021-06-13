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воскресенье, 13 июня 2021 13:49

Показали фото и видео освобождения Мариуполя
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Украинские войска освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь13 июня семь лет назад. Город до сих пор остается лакомым куском для Кремля, ведь имеет стратегическое значение.

Мариуполь - это портовый город. Имеет два металлургические комбината и самое большое в Украине машиностроительное предприятие - концерн "Азовмаш". Их продукция составляет значительную часть экспорта Украины.

Противостояние между украинцами и сепаратистами началось в Мариуполе примерно с середины апреля - после побега из Украины президента Виктора Януковича. Особенно силы РФ активизировались после аннексии Крыма.

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Сегодня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов. Фото: vchasnoua
Сегодня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов. Фото: vchasnoua
Сегодня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов. Фото: vchasnoua
Сегодня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов. Фото: vchasnoua
Сегодня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от оккупантов. Фото: vchasnoua

С середины апреля террористы захватили горсовет. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук. Были убиты начальник ГАИ Виктор Саенко и боец добровольческого батальона милиции "Азов" Родион Добродомов.

Террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы.

После событий 9 мая и фактической потере контроля над Мариуполем, Украина контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардийци, военнослужащие Вооруженных сил Украины, и полторы сотни добровольцев из батальона МВД "Азов".

Штурм Мариуполя украинское командование планировало на 23 мая 2014 года, чтобы дать возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана.

Окончательной датой начала освобождения определили 13 июня. В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД.

Блок-посты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов Правого сектора и местных активистов. Для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и Нацгвардии.

Штурм начался в 5 утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников было ликвидировано их ключевые опорные точки, уничтожено технику и восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета.

В Мариуполе растянули самый большой флаг Украины. Его размеры - 60 на 40 метров, а общая площадь - 2400 квадратных метров.

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Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

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