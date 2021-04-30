Показали фото Антоненко с дочерьми

Военный и музыкант Андрей Антоненко смог после освобождения из-под стражи вернуться к семье.
Его фото с дочерьми опубликовал в Facebook первый командир Антоненко в зоне боевых действий Александр Гагаев.
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Антоненко теперь находится под круглосуточным домашним арестом. Он не был дома 505 дней.
Военного и музыканта Андрея Антоненко отпустили под домашний арест. Шевченковский райсуд Киева обязал его носить электронный браслет. Защита Антоненко просила выпустить его из заключения. Прокурор на этот раз не протестовал.
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