Пойманный за руку на воровстве цыган помахал гениталиями автобусу

Во Львове после неудачной попытки ограбления ром помахал гениталиями автобуса. Фото: Facebook

Во Львове после неудачной попытки ограбления мужчина цыганской внешности обнажил свои гениталии и помахал ими автобуса.

Инцидент произошел в автобусе №9. Об этом сообщает местное издание Depo.Львов.

"К моему мужа подсел мужчина романской внешности (цыган) и предложил выпить 20 грамм за его освобождение из тюрьмы. После отказа несколько раз делал вид, что засыпает, падая на плечо, и был пойман за руку при попытке украсть документы с бананки" , - рассказала жена мужчины, которого пытались ограбить.

После этого цыган выбежал из автобуса на остановке возле церкви Ольги и Елизаветы, обнажил свои гениталии и начал ими размахивать вслед автобусу.

Отмечается, что женщина просит быть внимательнее всех туристов и жителей города.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей цыганской национальности.