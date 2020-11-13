Пограничники задержали грузовик с контрабандной икрой

На Сумщине застряла грузовик с контрабандной икрой из России. Фото: dpsu.gov.ua

В Сумской области пограничники задержали грузовик с красной икрой, незаконно пересекла границу из России.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров икры. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, автомобиль УАЗ с грузом икры горбуши задержали в четверг поздно вечером неподалеку от села Порозок Великописаривского района Сумской области.

"Совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России. При попытке задержания транспортного средства он начал опасно маневрировать, в результате чего застрял на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал назад, на территорию России", - говорится в сообщении.

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Согласно с этикетками на коробках - это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.

"Автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

У границы с РФ задержали 2 микроавтобуса, 2 лодки и грузовик с более 24 тыс. флаконов духов, центнерами свинины, сыров и другой контрабандой. Предварительная сумма оценки конфиската составляет свыше 630 тыс. грн.