Пограничники поймали венгра, который был в международном розыске

Мужчина совершил преступление на территории Чехии. Фото: Facebook

На Закарпатье поймали гражданина Венгрии, который находился в международном розыске.

Мужчину задержали пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска Дьяково. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Во время проверки документов 24-летнего иностранца сработала база данных Интерпола. За совершение преступления, с начала января 2021, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии", - говорится в сообщении.

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Преступника передали сотрудникам Нацполиции. Венгра ждет экстрадиция и привлечение к уголовной ответственности.

В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске. Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства.