Пограничники поймали венгра, который был в международном розыске

На Закарпатье поймали гражданина Венгрии, который находился в международном розыске.
Мужчину задержали пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска Дьяково. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Во время проверки документов 24-летнего иностранца сработала база данных Интерпола. За совершение преступления, с начала января 2021, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали грузина, которого разыскивали за покушение на убийство двух человек
Преступника передали сотрудникам Нацполиции. Венгра ждет экстрадиция и привлечение к уголовной ответственности.
В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске. Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства.
Комментарии