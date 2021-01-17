Пограничники поймали венгра, который был в международном розыске

 
Ексклюзивы
1/5
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 342
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
1 Просмотров: 900
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
1 Просмотров: 1557
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1548
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 351
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 639
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 1062
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 1089
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 369
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
3 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
5
5
6
6
5
Еду надо нести с собой: Украинка о садиках в Калифорнии
Еду надо нести с собой: Украинка о садиках в Калифорнии
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
&quot;Течение тянуло вниз&quot;. Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
Видео
Все видео
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
3 Просмотров: 2943
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 522
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1836
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5904
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 864
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 18
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
воскресенье, 17 января 2021 12:45

Пограничники поймали венгра, который был в международном розыске

  Комментировать
Пограничники поймали венгра, который был в международном розыске
Мужчина совершил преступление на территории Чехии. Фото: Facebook

На Закарпатье поймали гражданина Венгрии, который находился в международном розыске.

Мужчину задержали пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска Дьяково. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Во время проверки документов 24-летнего иностранца сработала база данных Интерпола. За совершение преступления, с начала января 2021, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали грузина, которого разыскивали за покушение на убийство двух человек

Преступника передали сотрудникам Нацполиции. Венгра ждет экстрадиция и привлечение к уголовной ответственности.

В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске. Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пограничники поймали венгра, который был в международном розыске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

Первый развод католику дали перед смертью

Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе

Военные США потеряли водородную бомбу

Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности

Ввели "сухой закон"

Туалет стал привилегией богачей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 5 Просмотров: 17469
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 7245
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 6876
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
 Просмотров: 6138
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
3
 Просмотров: 5562
Общество
Сколько украинских военных болеют коронавирусом
Сколько украинских военных болеют коронавирусом Просмотров: 36
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 2 Просмотров: 2574
Главный раввин Одессы рассказал об антисемитизме в Украине
Главный раввин Одессы рассказал об антисемитизме в Украине
 Просмотров: 504
Неделя в фото: в Риме протестуют студенты, в Киеве продают курятину
Неделя в фото: в Риме протестуют студенты, в Киеве продают курятину
10
 Просмотров: 477
Гороскоп на 17 января: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 января: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 3834
Больше всего комментируют
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
5
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Зеленский готовится ко второму сроку
Голосов: 54848
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть