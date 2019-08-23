Пограничники подсчитали, сколько россиян развернули на границе

Всего с начала года в Украину въехало 944 тыс. граждан РФ. Фото: https://espreso.tv

С начала 2019 и по 23 августа Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины 5662 россиянам.

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, всего за этот период в Украину въехало 944 тыс. граждан РФ, сообщает "theБабель".

Среди основных причин, по которым граждан России не пустили в Украину, были нарушения правил въезда на временно оккупированные территории Украины - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Также на границе россияне не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, или же имели превышение срока пребывания в стране во время последнего визита.

"В частности россиянам и другим иностранцам, которые не оплатили штраф за превышение срока пребывания в Украине, запретили въезд на три года", - подчеркнул Демченко.

В первый год после начала войны на Донбассе в Украину не пустили почти 17 тысяч граждан из Российской Федерации.

В Госпогранслужбе также добавили, что по сравнению с периодом до начала российской агрессии количество россиян, въезжающих в Украину уменьшилась почти в 7 раз. А количество тех, кому отказывали во въезде в начале ООС (АТО), достигала не более полутысячи в год.

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Ранее въезд на территорию Украины запретили еще одному актеру Милошу Биковичу.