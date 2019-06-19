Пограничникам дадут новое оружие

В ДСНС такие автоматы есть пока только в одном подразделении. Фото: Reflexred / Pinterest

Украинских пограничников планируют перевооружить пистолет-пулеметами МР5.

"Сейчас наши спецподразделения "Дозор" оснащены этими автоматами. Перспектива оснащения других подразделений также просматривается", - говорит спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет Прямий.

По его словам, планируется закупка турецкого оружия. Его изготавливают по немецкой лицензии.

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MP5 - не боевое оружие. Одним выстрелом правоохранители могут поранить нарушителя, но не убить. В настоящее время используется правоохранительными органами и подразделениями специального назначения в более чем 50 странах мира.