Пограничникам дадут новое оружие

Украинских пограничников планируют перевооружить пистолет-пулеметами МР5.
"Сейчас наши спецподразделения "Дозор" оснащены этими автоматами. Перспектива оснащения других подразделений также просматривается", - говорит спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет Прямий.
По его словам, планируется закупка турецкого оружия. Его изготавливают по немецкой лицензии.
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MP5 - не боевое оружие. Одним выстрелом правоохранители могут поранить нарушителя, но не убить. В настоящее время используется правоохранительными органами и подразделениями специального назначения в более чем 50 странах мира.
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