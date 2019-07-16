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вторник, 16 июля 2019 08:43

Погоде 16 июля: зонтики все еще в тренде

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16 июля, в Украине сохранится дождливая погода, которая будет сопровождаться солнечными периодами.

16 июля дожди пройдут по всей стране, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха также будет примерно одинаковой на всей территории страны: от +20 на западе, до +24 на востоке. На юге Украины температура возрастет до +27 градусов.

В Киеве 16 июля также ожидаются дожди с грозами. Температура в течение дня возрастет до +21.

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  Карта погоды. ФОТО: УКРГИДРОМЕТЦЕНТР
Карта погоды. ФОТО: УКРГИДРОМЕТЦЕНТР

12 июля погода принесет новую волну стихии с грозой, дождями, а местами с шквальным ветром.

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