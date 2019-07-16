Погоде 16 июля: зонтики все еще в тренде

16 июля, в Украине сохранится дождливая погода, которая будет сопровождаться солнечными периодами.
16 июля дожди пройдут по всей стране, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха также будет примерно одинаковой на всей территории страны: от +20 на западе, до +24 на востоке. На юге Украины температура возрастет до +27 градусов.
В Киеве 16 июля также ожидаются дожди с грозами. Температура в течение дня возрастет до +21.
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12 июля погода принесет новую волну стихии с грозой, дождями, а местами с шквальным ветром.
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