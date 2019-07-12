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пятница, 12 июля 2019 08:28

Готовьте зонтики: новая волна стихии накрывает Украину

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Автор: meteo.gov.ua
  Погода на 12 июня
Погода на 12 июня

12 июля погода принесет новую волну стихии с грозой, дождями, а местами с шквальным ветром.

При этом температура воздуха повысится в целом на 1-2 градуса, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Сегодня осадки с грозами и усилением ветра возможны практически по всей территории Украины. Сухо будет разве что в Запорожской области.

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Согласно прогнозу синоптиков, холоднее всего будет на Западе и Севере, где ожидается от +19 до +22°C. Несколько теплее на Закарпатье - от +21 до +23°C.

В центральных областях немного теплее - от +21 до +24°C, а на Юге будет от +22 до +26°C.

В Киеве в последний день рабочей недели ожидается от +20 до +22°C. Местами будут греметь грозы и идти дожди.

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает снег с дождем.

"По состоянию на 14:05 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха + 3ºС", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Дата
12
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