Погода заодно с датой: какой будет пятница 13-е

В пятницу, 13 сентября, по всей территории Украины прогнозируется сухая и теплая погода.

Температура воздуха в среднем по стране составит от 24 до 27 градусов тепла днем и 10-12 градусов ночью, передает Укргидрометцентр.

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Во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях будет прохладнее. Температура воздуха составит от 23 до 25 градусов днем и от 9 до 11 ночью.

Карта погоды. ФОТО: Укргидрометцентр

Два мощных антициклоны, с востока и запада предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду.