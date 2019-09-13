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пятница, 13 сентября 2019 07:26

Погода заодно с датой: какой будет пятница 13-е

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В пятницу, 13 сентября, по всей территории Украины прогнозируется сухая и теплая погода.

Температура воздуха в среднем по стране составит от 24 до 27 градусов тепла днем и 10-12 градусов ночью, передает Укргидрометцентр.

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Во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях будет прохладнее. Температура воздуха составит от 23 до 25 градусов днем и от 9 до 11 ночью.

  Карта погоды. ФОТО: Укргидрометцентр
Карта погоды. ФОТО: Укргидрометцентр

Два мощных антициклоны, с востока и запада предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду.

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13
сентября

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