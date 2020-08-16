Погода в Украине: синоптики предупреждают об опасности

В Карпатском регионе ожидается опасное метеорологическое явление.
Речь идет о мощной грозу первой категории. Об этом сообщает Укргидромедцентр.
Как отмечается, 17 августа на Западной Украине пройдут сильные дожди и грозы.
По данным синоптиков погоду следует ожидать:
во Львовской области;
в Ивано-Франковской области;
в Тернопольской области;
в Закарпатье;
на Буковине.
В то же время, 16 - 17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Синоптики дали определенные советы, как нужно вести себя во время сильных ветров и ливней: - все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; - если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев - в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; - избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
16 августа погода в Украине будет солнечной и жаркой. Лишь местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается. Облачность увеличится на Сумщине, Харьковской и Черниговской.
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