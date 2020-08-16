Погода в Украине: синоптики предупреждают об опасности

В Карпатском регионе ожидается опасное метеорологическое явление.

Речь идет о мощной грозу первой категории. Об этом сообщает Укргидромедцентр.

Как отмечается, 17 августа на Западной Украине пройдут сильные дожди и грозы.

Рассказали, в каких регионах Украины следует ожидать ненастье. / Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков погоду следует ожидать:

во Львовской области;

в Ивано-Франковской области;

в Тернопольской области;

в Закарпатье;

на Буковине.

В то же время, 16 - 17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптики дали определенные советы, как нужно вести себя во время сильных ветров и ливней: - все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; - если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев - в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; - избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

16 августа погода в Украине будет солнечной и жаркой. Лишь местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается. Облачность увеличится на Сумщине, Харьковской и Черниговской.