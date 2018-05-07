Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС

В понедельник, 7 мая, в Украине похолодает. Всю страну накроют грозовые дожди и ливни.
На Западе температура упадет до +16...18ºС, а ночью – +6...8ºС, сообщает Укргидрометцентр.
Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет ниже +20ºС, в отличие от Запада.
В Киев также идет похолодание, - температура днем составит +21...+23 градусов.
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Ужгород – +21...23
Львов – +16...18
Ивано-Франковск – +16...18
Тернополь – +16...18
Черновцы – +17...19
Хмельницкий – +17...19
Луцк – +16...18
Ровно – +16...18
Житомир – +16...18
Винница – +18...20
Одесса – +23...25
Николаев – +25...27
Херсон – +25...27
Симферополь – +25...27
Кропивницкий – +22...24
Черкассы – +22...24
Чернигов – +21...23
Сумы – +24...26
Полтава – +25...27
Днепр – +25...27
Запорожье – +25...27
Донецк – +25...27
Луганск – +25...27
Харьков – +25...27
Киев – +21...23.
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