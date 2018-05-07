Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС

Автор: Depositphotos Всю страну накроют грозовые дожди и ливни.

В понедельник, 7 мая, в Украине похолодает. Всю страну накроют грозовые дожди и ливни.

На Западе температура упадет до +16...18ºС, а ночью – +6...8ºС, сообщает Укргидрометцентр.

Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет ниже +20ºС, в отличие от Запада.

В Киев также идет похолодание, - температура днем составит +21...+23 градусов.

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Ужгород – +21...23

Львов – +16...18

Ивано-Франковск – +16...18

Тернополь – +16...18

Черновцы – +17...19

Хмельницкий – +17...19

Луцк – +16...18

Ровно – +16...18

Житомир – +16...18

Винница – +18...20

Одесса – +23...25

Николаев – +25...27

Херсон – +25...27

Симферополь – +25...27

Кропивницкий – +22...24

Черкассы – +22...24

Чернигов – +21...23

Сумы – +24...26

Полтава – +25...27

Днепр – +25...27

Запорожье – +25...27

Донецк – +25...27

Луганск – +25...27

Харьков – +25...27

Киев – +21...23.