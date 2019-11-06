Погода: страну накроют дожди

Украина накроют дожди и существенно похолодает
В Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на Запад и Север, а на юге, востоке и в центре держаться апрельская погода.
"Поскольку фронт - холодный, то соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях - в северной и западной части в течение дня ожидается + 9 + 14 градусов", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Однако на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей сухо и +15 +22 градуса.
Ветер утихнет, направление - с северо-востока и востока.
В Киеве 7 ноября будет облачно с прояснениями, возможны дожди, особенно вечером.
В течение дня максимальная температура воздуха в столице будет колебаться вокруг 10 градусов.
8 ноября свежая погода задержится, а 9-10 ноября снова потеплеет.
На Западе уже начались дожди и похолодало.
Вообще осень прогнозируемо выдалась теплой и сухой. Сейчас период передзимье. Уже будет холодать с каждым днем. Впрочем, ноябрь достаточно сложный для прогнозов. Все процессы перестраиваются с летних на зимние, когда на смену циклонам приходят антициклоны и наоборот. Погода неустойчива и спрогнозировать чрезвычайно трудно. В эти переходные периоды больше всего погрешностей в прогнозе. В этот период не нужно заглядывать далеко", - говорит Gazeta.ua Вера Балабух с Украинского гидрометеорологического института.
Предпочитают пользоваться прогнозами на 3-4 дня и уточнять по мере поступления новой информации. Погода очень изменчива в этот период, добавила синоптик.
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4 ноября подарил Киеву новый температурный рекорд. Воздух был теплее за последние 62 года.
Найнижчик температурный показатель этого дня зафиксировали 1979 - температура упала до -12,2 градусов по Цельсию.
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