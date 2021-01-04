Погода разделит Украину: где ждать солнца, а где - снега

4 января в центральной части, на востоке и на юге Украины ожидается солнечная погода без осадков. На западе будет дождь, а на севере и в Киеве - мокрый снег. Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 января, в центральной части, на востоке и на юге Украины ожидается солнечная погода без осадков.

На западе будет дождь, а на севере и в Киеве пройдет даже мокрый снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Луганской, Донецкой и Харьковской области без осадков. Днем температура воздуха составит от 0 до +3, а ночью -2 до +2.

В Полтавской и Днепропетровской области без осадков, температура воздуха составит 0...+2 днем ​​и ночью. В Кировоградской области днем ​​будет немного теплее +1...+3, ночью 0 ... + 2.

В Одесской области днем ​​+5...+7, ночью +2...+4, в Николаевской области +4 ..+6, днем, ночью +2...+4, в Херсонской области +3.. .+5, ночью +1 ... +3.

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В Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской области пройдет дождь. Температура воздуха составит +4 ... + 6 градусов, ночью - 0 ... +2. Теплее всего будет в Закарпатской области - днем ​​+7 ... +9, а ночью +2 ... +4.

В Черниговской и Сумской области пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха 0 ... +2 днем ​​и ночью.

В Киеве также мокрый снег с дождем. Днем будет +1 ... +3, ночью -1 ... +1. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5° выше средних значений. Месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, по прогнозу Укргидрометцентра. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.