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воскресенье, 17 ноября 2019 09:40

Погода радует: синоптик сделала прогноз на воскресенье

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Погода радует: синоптик сделала прогноз на воскресенье
17 ноября воздуха в Украине

В воскресенье, 17 ноября, будет по-осеннему тепло, солнечно и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.

"Самая теплая погода будет радовать жителей Закарпатья. Там температура воздуха покажет рекордные для ноября +15...+17 градусов. Немножко холоднее будет в остальных западных областях, центре и на юге - до +10...+13 градусов. Холодная погода ожидает на жителей северных и восточных регионов. Там также будет солнечно и без дождей, но столбики термометров опустятся до +8...+11. Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2...+7 градусов, а на востоке, в Днепре и на Полтавщине немного подморозит - около 0", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В Киеве 17 ноября осадков не предусматривают, будет солнечно. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

Такая солнечная погода - хорошая возможность насладиться ноябрьскими выходными. Поэтому не теряйте возможности погулять парками и сделать несколько осенних фото.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:

Ужгород - +15...+17

Львов - +11...+13

Ивано-Франковск - +10...+12

Тернополь - +10...+12

Черновцы - +11...+13

Хмельницкий - +10...+12

Луцк - +10...+12

Ровно - +10...+12

Житомир - +10...+12

Винница - +10...+12

Одесса - +11...+13

Николаев - +10...+12

Херсон - +9...+11

Симферополь - +11...+13

Кропивницкий - +10...+12

Черкассы - +10...+12

Чернигов - +9...+11

Суммы - +8...+10

Полтава - +8...+10

Днепр - +9...+11

Запорожье - +9...+11

Донецк - +9...+11

Луганск - +8...+10

Харьков - +8...+10

Киев - +9...+11

Существенное похолодание придет в Украину ориентировочно 20 ноября. До того будет господствовать сухая теплая погода.

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Дата
17
ноября

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