Погода радует: синоптик сделала прогноз на воскресенье

В воскресенье, 17 ноября, будет по-осеннему тепло, солнечно и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.
"Самая теплая погода будет радовать жителей Закарпатья. Там температура воздуха покажет рекордные для ноября +15...+17 градусов. Немножко холоднее будет в остальных западных областях, центре и на юге - до +10...+13 градусов. Холодная погода ожидает на жителей северных и восточных регионов. Там также будет солнечно и без дождей, но столбики термометров опустятся до +8...+11. Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2...+7 градусов, а на востоке, в Днепре и на Полтавщине немного подморозит - около 0", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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В Киеве 17 ноября осадков не предусматривают, будет солнечно. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.
Такая солнечная погода - хорошая возможность насладиться ноябрьскими выходными. Поэтому не теряйте возможности погулять парками и сделать несколько осенних фото.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:
Ужгород - +15...+17
Львов - +11...+13
Ивано-Франковск - +10...+12
Тернополь - +10...+12
Черновцы - +11...+13
Хмельницкий - +10...+12
Луцк - +10...+12
Ровно - +10...+12
Житомир - +10...+12
Винница - +10...+12
Одесса - +11...+13
Николаев - +10...+12
Херсон - +9...+11
Симферополь - +11...+13
Кропивницкий - +10...+12
Черкассы - +10...+12
Чернигов - +9...+11
Суммы - +8...+10
Полтава - +8...+10
Днепр - +9...+11
Запорожье - +9...+11
Донецк - +9...+11
Луганск - +8...+10
Харьков - +8...+10
Киев - +9...+11
Существенное похолодание придет в Украину ориентировочно 20 ноября. До того будет господствовать сухая теплая погода.
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