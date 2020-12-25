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пятница, 25 декабря 2020 10:08

Погода на Рождество не перестает удивлять

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Погода на Рождество не перестает удивлять
На Рождество в Украине будет дождь со снегом. Фото: kamin.rayon.in.ua

Плюсовая температура и дождь с снегом - такой погода будет 25 декабря во всех областях Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В центральных областях облачно и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +1 ... + 4°С, днем ​​+2 ... + 5°С. На западе страны тоже ясно. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1 ... + 4°С, днем ​​+3 ... + 6°С.

В северных областях будет идти мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью -1 ... + 2°С, днем ​​+3 ... + 6°С. На востоке страны ветер юго-восточный, 9-16 м / с. Температура воздуха ночью -8 ...- 5°С, днем ​​-1 ... + 2°С.

Плохой погода в Луганской области. Здесь все сутки будут идти дожди со снегом, и даже днем ​​температура воздуха не будет превышать 0 ...- 2 градуса, а ночью и вовсе - -11 ...- 9 градусов.

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В Крыму ночью тоже ожидается мокрый снег, температура +2 ... + 4°С, днем ​​возможен дождь, +9 ... + 11°С, ветер юго-восточный, 7-12 м / с.

В Киеве тоже облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0 ... + 3°С, днем ​​+3 ... + 6°С.

Температура воздуха во всех регионах преимущественно даже ночью будет "плюсовой", единственное исключение - Луганская область.

2021 будет удачным для урожаев, чем предыдущий. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"2021-й не будет таким теплым, как 2020 года, - говорит астрологиня. - Но иметь достаточно дождей. Тешить ранней весной. Хотя лето будет холоднее, чем в прошлом году. Хорошо родит зерно и овощи. Что-то будет мешать сбора урожая. Поэтому вовремя собирайте то , что вырастили. Получим привычную зиму - снежную и холодную".

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