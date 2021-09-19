Поезд "Черновцы-Киев" меняет маршрут: в чем причина

 
Ексклюзивы
1/5
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 927
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 28836
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1575
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2727
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 22122
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1818
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4086
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
8
11
7
15
10
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Видео
Все видео
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2322
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1017
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 720
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1611
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 441
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
воскресенье, 19 сентября 2021 22:10

Поезд "Черновцы-Киев" меняет маршрут: в чем причина

  Комментировать
Поезд &quot;Черновцы-Киев&quot; меняет маршрут: в чем причина
Кроме того, придется исключить некоторые остановки поезда. Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" меняет маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев. Изменить маршрут поезда пришлось из-за обвала грунта.

Об этом сообщает "Укрзализныця". В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Ремонтные работы уже стартовали, однако они продляться не меньше 10 часов.

Именно поэтому пришлось изменить маршрут поезда №118 "Черновцы - Киев". Его запустили из Черновцов в 19:46 через станции "Залещики" и "Тернополь". Кроме того, придется исключить некоторые остановки поезда. Поезд не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны

Пассажиров, которые планировали покинуть поезд на этих станциях просят не волноваться.

"Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на 1:00 прибудет объездным маршрутом поезд №118", - говорится в сообщении "Укрзализнци".

С 5 октября этого года Укрзализныця запускает региональный поезд №795/796 Киев - Гайворон, Кировоградская область.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поезд "Черновцы-Киев" меняет маршрут: в чем причина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

Стала иконой стиля: первая в мире супермодель празднует день рождения

Захватили украинскую столицу

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 34173
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 28836
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 6426
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5112
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
15
 19 Просмотров: 4239
Общество
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 1053
В Украину идет первый настоящий холод
В Украину идет первый настоящий холод Просмотров: 1692
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
8
 Просмотров: 927
В Украине планируют уменьшить выбросы на 65%
В Украине планируют уменьшить выбросы на 65% Просмотров: 189
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
11
 1 Просмотров: 2394
Больше всего комментируют
19
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
3
Арестович придумал новое название Украине
2
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
1
Атмосферные фронты зальют Украину дождями
Голосов: 57134
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть