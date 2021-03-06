Подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине

В НАН назвали желаемые темпы вакцинации в Украине. Фото: Reuters

До конца года Украине необходимо вакцинировать от коронавируса 30 млн граждан.

Это значит, что нужно прививать по 100 тыс. человек ежедневно. Об этом заявил академик Национальной академии наук, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

По его словам, если до конца года не провакцинируют 30 млн человек, то это будет очень плохо для населения.

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"Дело в том, что все больше распространяются варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые вообще не чувствительными к существующим вакцинам", - объяснил академик НАН.

Комиссаренко считает, что вакцинация - единственный путь к коллективному иммунитету.

"Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что это единственный путь побороть инфекцию", - подчеркнул академик.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9144 новых случаев заболеваний коронавирус. Из них - 563 ребенка и 299 медработников. Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Киеве - 682 случая.