Подрыв элеватора показали на видео

В Харькове снесли самую высокую часть элеватора. Фото: ТСН

В Харькове взорвали самую высокую часть заброшенного элеватора.

Здание удалось успешно снести. Оно упало в сторону спорткомплекса "Локомотив". Перед взрывом коммунальщики перекрыли движение по улице Евгения Котляра, сообщает "Суспільне".

Элеватор забросили в середине 1990-х годов. На его месте планируется строительство жилого микрорайона.

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"Элеватор находится в центре города и, честно говоря, не красит наш город. Мы вопросом сноса и взрыва именно этого здания занимались месяц", - сказал председатель правления "Жилстрой-1" Валерия Арутюнова, которая застроит территорию.

Одну из старых эстакад в немецком регионе Зигерланд взорвали, чтобы расширить автомагистраль с 4 до 6 полос. Об этом сообщает Deutsche Welle. Посмотреть на взрыв этого моста - эстакады над долиной на федеральном автобане A45 у города Зиген в немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия собралось около 2 тысяч человек.