Подозреваемый в убийстве Шеремета поблагодарил его мать

Андрея Антоненко подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Фото: Главком

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и военный Андрей Антоненко передал из СИЗО письмо. В нем поблагодарил всех за поддержку и опроверг свою причастность к убийству журналиста.

Письмо обнародовала директор группы Riffmaster Полина Иванова.

Также Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передал матери белорусского журналиста слова благодарности за ее позицию.

"Я благодарю маму Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди", - написал он.

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"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - добавил Антоненко.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Правоохранители назвали пятерых подозреваемых. Это военная медсестра Яна Дугар, детский хирург в Охматдете Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги ветеранов войны в Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча". Официально о подозрении сообщили только первым трем. 13 декабря суд избрал им меры: Дугар отправили под круглосуточный арест, а Кузьменко и Антоненко - под стражу.