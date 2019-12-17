Подозреваемый в убийстве Шеремета поблагодарил его мать

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 999
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 351
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2205
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 252
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11421
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
26
4
5
6
5
Пес, петух и Надднепрянский колорит: как гадали на Андрея в Черкассах
Пес, петух и Надднепрянский колорит: как гадали на Андрея в Черкассах
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Видео
Все видео
Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"
Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 324
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10971
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 225
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 01:39

Подозреваемый в убийстве Шеремета поблагодарил его мать

  Комментировать
Подозреваемый в убийстве Шеремета поблагодарил его мать
Андрея Антоненко подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Фото: Главком

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и военный Андрей Антоненко передал из СИЗО письмо. В нем поблагодарил всех за поддержку и опроверг свою причастность к убийству журналиста.

Письмо обнародовала директор группы Riffmaster Полина Иванова.

Также Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передал матери белорусского журналиста слова благодарности за ее позицию.

"Я благодарю маму Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать Павла Шеремета переживает, чтобы не пострадали невинные

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - добавил Антоненко.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Правоохранители назвали пятерых подозреваемых. Это военная медсестра Яна Дугар, детский хирург в Охматдете Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги ветеранов войны в Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча".

Официально о подозрении сообщили только первым трем. 13 декабря суд избрал им меры: Дугар отправили под круглосуточный арест, а Кузьменко и Антоненко - под стражу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подозреваемый в убийстве Шеремета поблагодарил его мать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 17956
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 17883
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 9522
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
 Просмотров: 7245
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 6993
Общество
Пес, петух и Надднепрянский колорит: как гадали на Андрея в Черкассах
Пес, петух и Надднепрянский колорит: как гадали на Андрея в Черкассах
26
Авария на Дунае: украинского капитана арестовали повторно
Авария на Дунае: украинского капитана арестовали повторно Просмотров: 27
Прокурора Киева уволили приказом Рябошапки
Прокурора Киева уволили приказом Рябошапки Просмотров: 153
Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"
Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"
 1 Просмотров: 369
Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс
Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс 1 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
14
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
Голосов: 47636
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua