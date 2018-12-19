Подервянский сказал, что думает о кацапах

У автора есть пьеса под названием "Кацапы". Фото: antikor.com.ua

Писатель и художник Лесь Подервянский главными чертами россиян считает упрямство, понты и желание обижать слабых.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

"Это очень странные люди, которые отличаются от всех остальных людей", - ответил Подервянский на вопрос, кто такие кацапы.

Он подчеркнул, что в этом нет ничего обидного, так как они сами говорят: "мы другие, у нас особые ценности и у нас загадочная душа".

"У всех остальных людей душа как душа, а у них - загадочная. Поразмыслив немножко, мы приходим к выводу, что загадочная душа всегда подсказывает только одно: нужно всегда бить и обижать тех, кто меньше тебя. Другой загадочности там нет. Еще одна важная для кацапа вещь - понты. Это казаться вместо того, чтобы быть. И я бы еще отметил тупое упрямство. Упрямство, понты и желание обижать слабых - без этого нельзя быть счастливым кацапом", - сказал писатель.

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В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.