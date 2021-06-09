Поддержку оборонной отрасли РФ надо запретить - Наливайченко о титане для России

В РФ заявляют, что Украина в последние годы на 83% обеспечивает их оборонные нужды в титановой руде. Фото: privatization.gov.ua

Правительство должно запретить поставки в Россию титановой руды как содействие укреплению вооруженных сил стране-агрессору, которое сейчас идет со стороны Украины в лице Фонда госимущества под руководством Дмитрия Сенниченко.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады, дважды бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко в эфире канала Espreso.TV.

"Безусловно, это ненормально. В правительство мы предоставляли объективную информацию, в частности, о том, что можно и нужно запретить торговлю с агрессором в тех областях, которые действительно шли на укрепление вооруженных сил агрессора. Поддержку оборонной отрасли Российской Федерации, как и Беларуси теперь, надо запретить и установить четкий контроль, который должен действовать и быть прозрачным", - заявил Наливайченко.

Напомним, недавно счетная палата России опубликовала отчет, согласно которому Украина в последние годы на 83% обеспечивает оборонные нужды в титановой руде. Крупнейшим добытчиком титана в Украине является Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). С 2014 года ОГХК находится в собственности государства - под Фондом госимущества в лице Дмитрия Сенниченко. Один из покупателей титана - корпорация "Ростех", в состав которой входит концерн "Калашников", где производятся автоматы, "Вертолеты России" и "Рособоронэкспорт". Более того, бывший глава ОГКХ Питер Дэвис, назначенный Сенниченком сразу после вступления в должность главы ФГИУ, рассказывал, что председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко "даже в ночное время лично контролировал ситуацию с 20 тыс. тонн ильменита в Одессе".