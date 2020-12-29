Подарок под елку: полиция не будет трогать авто на еврономерах

Правоохранители иногда останавливают владельцев нерастаможенных авто. Фото: pinterest.com

Водителей нерастаможенных авто в праздничные дни не будут останавливать и штрафовать.

Особенно лояльными правоохранители будут в период локдауна, сообщили на официальной Facebook-странице организации "АвтоЕвроСила".

"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту, особенно во время локдауна с 8 до 24 января, ни Нацполиция, ни другие органы не тронут автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", - рассказал глава движения Олег Ярошевич.

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Однако иногда бывают случаи, когда работники правоохранительных органов останавливают водителей авто на еврономерах.

"Мы не имеем гарантии, что суды будут защищать граждан. Это происходит нередко, особенно в Хмельницкой области. Мы сегодня разговаривали с руководством Нацполиции, которое нам официально пообещало разобраться, кто дает такие распоряжения", - отметил Ярошевич.

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