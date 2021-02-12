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суббота, 13 февраля 2021 08:00

Под запретом черный чай - медицинский гороскоп на 13 февраля

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Под запретом черный чай - медицинский гороскоп на 13 февраля
Сохраните существующую беременность. Так вы сохраните и собственное здоровье. Фото: pixabay.com

13 февраля откажитесь от черного чая. Пейте гранатовый сок. Снижается уровень гемоглобина в крови. Ваше тело будет чувствовать кислородное голодание. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не делайте абортов, - говорит астрологиня. - Сохраните существующую беременность. Так вы сохраните и собственное здоровье. Стабилизируется состояние больных. Наметятся сдвиги к лучшему в течении болезни. Стоит посмотреть список назначенных препаратов. Спазмы желчегонных протоков могут вызвать ухудшение самочувствия. Будьте осторожны во время приема лекарств".

Овен

Остерегайтесь грибковой инфекции. Не пользуйтесь чужой обувью. Не ходите босиком в бассейне. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

Телец

Уделите больше времени уходу за кожей лица. Посетите косметолога. Сделайте массаж. Попробуйте подобрать новую косметическую линию.

Близнецы

Время начать борьбу с лишним весом. Проведите разгрузочные дни. Голодать не следует. Больше времени проводите в тренажерном зале.

Рак

Обостряются болезни сосудов. Ухудшается отток крови из вен. Не планируйте длительных пеших прогулок. Быстро будут уставать ноги.

Лев

Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок.

Дева

Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Старайтесь не засиживаться долго на одном месте. Боритесь с отложенными в суставах солями.

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Весы

Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха. Лишний адреналин вам сейчас не нужен. Следите за работой сердца.

Скорпион

Ваш организм будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению.

Стрелец

Будет ощущаться улучшение самочувствия. Попытка избавиться от вредной привычки получится удачной. Ведите активный образ жизни.

Козерог

Не надо посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Оно станет ломким и безжизненным на вид.

Водолей

Высыпания на теле будет свидетельствовать о появлении аллергической реакции. Особенно сильной она может быть на воздействие агрессивных химических соединений. Избегайте контакта с ними.

Рыбы

Глаза будут требовать полноценного отдыха. Не проводите много времени за компьютером. Будет наблюдаться снижение остроты зрения.

Какими будут эти выходные и кому будет очень хорошо - советы астролога впечатляют.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
февраля

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