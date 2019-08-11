Под Запорожьем пронесся мощный смерч

В Приазовском районе Запорожской области заметили мощный смерч.
Страшное природное явление появилось внезапно, несмотря на безветренную погоду с ясным небом. Об этом сообщают местные СМИ.
Смерч пронесся в нескольких метрах от палаток отдыхающих. Оценить его масштабы можно, сравнив с ветряками. На фоне смерча стометровые башни ветрогенераторов кажутся спичками.
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К счастью, от довольно опасного природного явления никто не пострадал.
В поселке Молога Одесской области мужчина погиб, не успев спрятаться от селевого потока. Инцидент произошел на территории садового кооператива.
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