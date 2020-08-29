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суббота, 29 августа 2020 13:34

Под посольством России ветераны провели акцию памяти погибших под Иловайском

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Под посольством России ветераны провели акцию памяти погибших под Иловайском
Фото: UAZMI

Под посольством России ветераны АТО провели акцию памяти погибших украинских воинов под Иловайском.

Первый командир батальона имени Кульчицкого, полковник Национальной гвардии Украины Виктор Толочко отметил, что именно Россия несет полную ответственность за трагедию, которая произошла под Иловайском в 2014 году.

"Российская Федерация - это страна-агрессор, это страна-преступник. И на совести руководителей этого государства не одна сотня тысяч жертв, которые произошли в результате военных действий. Наиболее яркий пример - это российско-украинская война и те события, которые произошли шесть лет назад под Иловайском. Российским оружием, российской армией были уничтожены патриоты Украины, были уничтожены те люди, которые выступили в защиту Украины, на защиту её государственной целостности", - подчеркнул он.

Виктор Толочко отметил, что венки, которые в этот день участник акции принесли к посольству РФ, свидетельствуют, что никто не забыл об этом преступлении России.

"Мы не забываем об этом. Мы об этом помним и именно Россия должна нести ответственность за тех ребят, которые погибли", - подчеркнул Толочко.

Он также напомнил, что в России до сих пор находятся десятки пленных украинцев, которые были захвачены во время этой войны.

Ветеран также отметил, что по сравнению с 2014 годом украинская армия намного окрепла и стала более профессиональной, лучше вооруженной и оснащенной современными техническими средствами и оборудованием. "Силы сдержать врага однозначно у нас достаточно. И то, что победа будет наша - в этом даже никто не сомневается", - подчеркнул Толочко.

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Дата
29
августа

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