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четверг, 11 июля 2019 19:49

Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян

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Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Елена Бородина: "селян надо стимулировать к легализации труда путем субсидирования, обучения, создания производственной и образовательной инфраструктуры". Фото: Barbaleta / Pinterest

С 2009 года сельское население Украины сократилось на 16%. С 5,6 млн трудоспособных крестьян в возрасте от 15 до 70 лет более 2 млн выехали на заработки в другие страны или города. Об этом сообщают в Национальной академии наук Украины.

В то же время уровень занятости сельских жителей в марте составил 62,2%, города - 68,2%. Уровень безработицы среди селян Украины составляет 10,9%, среди горожан - 9%.

- Как и без других социальных групп, без селян не сможет динамично развиваться общество, - говорит в интервью Gazeta.ua социолог отдела экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАНУ 60-летняя Елена Бородина. - Они производят продукцию, которую потребляет вся страна. Причем применяя традиционные методы и ручной труд для этого. Благодаря своим знаниям селяне сохраняют экологическую безопасность и биоразнообразие на территориях. Они также поддерживают состояние лесных и водных ресурсов в регионах.

Почему селяне выезжают?

Только пятьсот тысяч украинских крестьян трудоспособного возраста в сельском хозяйстве имеют должность наемных рабочих. А более двух миллионов сами создали себе рабочие места там. В мире этих людей не выбрасывают из социального процесса. А в Украине им не начисляют стаж, не гарантируют пенсионное обеспечение, не дают выплат в связи с болезнями или потерей трудоспособности. Поэтому люди занимают сельским хозяйством в полулегальном статусе. И будут делать так всегда. Потому что для них сельское хозяйство не бизнес, а образ жизни.

Сельсоветам не надо создавать рабочие места, потому что местные уже это сделали.

Какое влияние это имеет на экономику?

В поисках средств к существованию люди сами нашли себе работу. Сельсоветам не надо создавать рабочие места, потому что местные уже это сделали. И лучше не станет, если государство резко легализует такую ​​работу. Селян надо стимулировать к этому путем субсидирования, обучения, создания производственной и образовательной инфраструктуры.

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А как на нее влияют заработки за рубежом?

Сейчас набирают популярность случаи, когда работники тратят заработанные за границей деньги на ремонт дорог, школ или создание детсадов в своих селах. Люди самоорганизуются и меняют местную экономику.

Почему государство не может обеспечить отремонтированные школы и дороги в селах?

Государство должно создавать равные условия для всех социальных групп населения. Первоначально сейчас решаются вопросы зарплат, социальных выплат, а на инфраструктурные проекты остается мало средств. Поэтому этим приходится заниматься за счет кредитов.

Тогда селяне на заработках - это хорошо или плохо?

За рубежом крестьяне набираются новых знаний и привозят их обратно. К тому же они возвращаются и покупают что-то в Украине на заработанные средства, тем самым вкладывая их в экономику.

С другой стороны, речь идет о людских потерях. Люди на заработках могут находиться в стрессе, потому что далеко от дома. Иногда они сталкиваются с мошенничеством, разрушаются их браки, а без присмотра остаются дети. Все это временами приводит к чрезвычайным ситуациям.

Как остановить отток рабочей силы?

Для страны минус в том, что работники вывозят заграницу сырье. Украина занимает лидирующие позиции по экспорту зерна, масла и других продуктов. Но для нас это производство не создает большие цепи добавленной стоимости. По этой причине государство должно создавать рынки, где крестьяне будут продавать свою продукцию. Тогда заработанные средства и использовались бы на локальном уровне.

Разрушаются браки, без присмотра остаются дети

А если государство этого достигнет, то селяне перестанут ехать на заработки?

Если будет где работать и государство это будет поддерживать, то люди увидят результаты своего труда. И от этого не захотят никуда ехать. Несмотря на все, всегда будет часть селян, которая останется в Украине из патриотических убеждений.

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Как может измениться ситуация с миграцией селян в следующие 5-10 лет?

Это будет зависеть от того, как изменят земельную, аграрную и сельскую политику. Если будут развивать индустриальное хозяйство и наращивание экспорта, то для крестьян и не будет работы в Украине. А если обеспечат достойные условия для труда - это приостановит трудовую миграцию.

До 2050 года численность населения Украины составит 36,4 млн человек. В городах будет проживать 28,5 млн, что составляет 78% всего населения. Сейчас количество городского и сельского населения составляет 69% на 31% соответственно.

Такую цифру назвал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН в обзоре перспектив мировой урбанизации до 2050 года.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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