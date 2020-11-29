Почти половина детских игрушек на рынке опасны для здоровья

Сколько игрушек на украинском рынке опасны для здоровья детей. Фото: klubok.com.

На украинском рынке 30% игрушек опасны для здоровья детей. А еще 50% товаров имеют сомнительное происхождение.

Половину детских игрушек на украинском рынке вообще реализуют с нарушениями норм Технического регламента безопасности, рассказала исполнительная директорка ОС "Украинская ассоциация индустрии игрушек" Наталья Иваненко, сообщает "Укринформ".

По данным експертки, в регионах есть магазины, где оригинальная качественная продукция составляет лишь 20%, остольное - сомнительного качества. Игрушки, опасные для здоровья детей, продают как в переходах и киосках, так и в торговых центрах, а иногда даже в профильных магазинах.

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"Почему в принципе покупают сомнительный товар? Люди говорят, что ребенок поиграет пять минут игрушкой и потеряет интерес. Но на самом деле это приводит к тому, что из всех игрушек у ребенка может быть только 20% качественных", - пояснила Наталья Иваненко.

По ее данным, продавцы детских игрушек и владельцы магазинов часто не понимают, какие документы должны подтвердить качество товара.

Таким образом, вся ответственность за качество игрушек, по мнению эксперта, ложится на родителей, которые их покупают.

Новогодние праздники в детских садах и школах Киева состоятся без присутствия родителей и гостей.Такое решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сегодня, 27 ноября, сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.