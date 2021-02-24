Почти 6 тыс. новых Covid-больных за сутки. Ситуация в областях изменилась

За последние сутки в Украине обнаружили 5850 новых больных коронавирусом. Это на 1668 больше, чем днем ранее. Из них детей - 316, медработников - 271.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области. Там обнаружили 601 нового больного. Далее идет Ивано-Франковская, которая "лидировала" последние недели (600), Киев (547), Черновицкая (524) и Закарпатская (389) области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 317 694 украинца. Такие данные по состоянию на утро 24 февраля сообщает Минздрав.
Умерли 25 461 пациент, из них 152 за последние сутки. Выздоровели - 1 155 422, за последние сутки 3645.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 547 случаев;
Винницкая область - 601 случай;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 227 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 156 случаев;
Ивано-Франковская область - 600 случаев;
Киевская область - 275 случаев;
Кировоградская область - 58 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 287 случаев;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 145 случаев;
Сумская область - 136 случаев;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 524 случая;
Черниговская область - 41 случай.
Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу сегодня, 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
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