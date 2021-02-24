Почти 6 тыс. новых Covid-больных за сутки. Ситуация в областях изменилась

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5850 новых больных коронавирусом. Это на 1668 больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 316, медработников - 271.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области. Там обнаружили 601 нового больного. Далее идет Ивано-Франковская, которая "лидировала" последние недели (600), Киев (547), Черновицкая (524) и Закарпатская (389) области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 317 694 украинца. Такие данные по состоянию на утро 24 февраля сообщает Минздрав.

Умерли 25 461 пациент, из них 152 за последние сутки. Выздоровели - 1 155 422, за последние сутки 3645.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 547 случаев;

Винницкая область - 601 случай;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 227 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 389 случаев;

Запорожская область - 156 случаев;

Ивано-Франковская область - 600 случаев;

Киевская область - 275 случаев;

Кировоградская область - 58 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 287 случаев;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 136 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 524 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу сегодня, 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.