Почти 30% украинцев считают, что народу нужна "сильная рука" - опрос

20% респондентов являются сторонниками авторитарного режима. Фото: ua.news

72% опрошенных украинцев считают, что любой сильный лидер государства должен придерживаться законодательства и не может нарушать его.

26% опрошенных считают, что народу постоянно нужна "сильная рука", об этом говорится в опросе проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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26,6% украинцев приводят ситуации, когда уместно сосредоточить всю власть в одних руках, но 37,3% - думают наоборот.

Относительно государственного устройства 54% ​​респондентов считают, что демократия является лучшим типом для Украины.

Почти 20% респондентов являются сторонниками авторитарного режима, 16,7% опрошенных не важно, какой в ​​Украине строй.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Почти половина украинцев, 48%, уверены, что главной угрозой в работе власти в ближайшие три года являются решения, которые противоречат Конституции. Каждый четвертый, 24%, боится чрезмерной концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского.