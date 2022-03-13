Почти 2,7 млн ​​украинцев из-за войны покинули страну - ООН

Фото: UNHCR/Valerio Muscella

Число людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 млн.

На долю украинско-польской границы пришлось 61,3% всех беженцев, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 24 февраля границу Польши пересекли 1,675 млн человек. 12 марта польскую границу пересекли 79,8 тыс. человек из Украины - на 5% больше, чем днем ​​ранее, но меньше, чем 10 марта, когда их было 87 тыс.

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На 7 утра 13 марта прибыло еще 16,8 тыс. беженцев из Украины.

Венгрия приняла 246,21 тыс., Словакия – 195,98 тыс., Молдова – 104,93 тыс. (данные на 10 марта), Румыния (данные на 8 марта) – 84,67 тыс., другие европейские страны (данные на 11 марта) – 304,16 тыс.

По данным управления, в Россию из Украины прибыло 106 тыс., в Беларусь – 0,94 тыс.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об условиях пребывания беженцев из Украины. В стране были установлены размеры их социальной поддержки.