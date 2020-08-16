Почти 2 тысячи километров: в Ужгороде стартовал велопробег ветеранов АТО / ООС

Велопробег ветеранів завершится 29 августа. Фото: ukrinform.ua

Сегодня, 16 августа, в Ужгороде стартовал велопробег ветеранов войны "Почтим память защитников Украины".

Данный велопробег пройдет с 16 по 29 августа. Он посвящен Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает УНН.

Целью велопробега является поддержка ветеранов войны, популяризация спортивной реабилитации и здорового образа жизни среди ветеранской общественности.

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"Ветераны планируют преодолеть около 1800 км Украине проехав по маршруту Ужгород - Мариуполь посетив такие города Стрый, Рогатин, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Житомир, Киев, Лубны, Полтава, Днепр, Запорожье и Бердянск. Участники шестнадцати дневного велопробега побывают в 12 -ти областях Украины от Запада на Восток и финишируют в Донецкой области в Мариуполе", - говорится в сообщении.

На пути от Ужгорода до Мариуполя будут проходить встречи с семьями погибших, запланировано общение с местными властями.

В районе проведения операции Объединенных сил начались соревнования, во время которых определят лучший противотанковый расчет. Оцениваться умение и практические навыки личного состава расчетов по специальной подготовке и боевых пусков.