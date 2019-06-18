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вторник, 18 июня 2019 15:15

Почти 10 тыс. украинцев изменили место голосования

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Почти 10 тыс. украинцев изменили место голосования
Место голосования можно будет изменить до 15 июля. Фото: Главком

К 18 июня около 10 тыс. украинцев изменили место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Больше всего граждан, которые изменили место голосования, из Донецкой - (3174) и Луганской (1727) областей, сообщил Государственный реестр избирателей.

2100 избирателей указали желанным городом голосования Киев. На участки Киевской, Донецкой и Харьковской областей переписалось - 1015, 852 и 786 избирателей соответственно. На зарубежных участках захотели проголосовать 243 украинцев.

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Всего правом воспользовались 9632 граждан.

Для того, чтобы изменить место голосования, в орган ведения Государственного реестра избирателей необходимо подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать. Также при подаче заявления предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство - паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

Соответствующее заявление можно подать не позднее чем за 5 дней до дня голосования на внеочередных парламентских выборах, то есть до 15 июля включительно.

Для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля временно изменили место голосования 325 тыс. 604 избирателя.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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