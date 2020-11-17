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среда, 17 ноября 2021 09:38

Почему сегодня празднуют День студента

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Почему сегодня празднуют День студента
В Украине День студента отмечают 2 раза в год: сегодня, а также в Татьянин день 25 января. Фото: pexels.com

17 ноября в Украине и мире отмечают Международный день студента. Сегодня во всем мире проводят приуроченные к празднику концерты, вечеринки и различные официальные мероприятия в вузах.

На День студента принято организовывать различные конференции и семинары на тему развития студенческого самоуправления. Через пандемию Covid-19 нынешнее празднование ограничили в большинстве стран.

В Украине День студента отмечают 2 раза в год: сегодня, а также в Татьянин день 25 января.

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История праздника берет начало в оккупированной нацистами Праге. Тысячи студентов и их преподавателей вышли на улицы города в честь годовщины образования Чехословацкого государства. Войска Гитлера разогнали демонстрацию и убили участника митинга студента-медика Яна Оплетала. Его похороны превратились в акцию протеста против оккупации, в которой приняли участие тысячи людей. Нацисты арестовали десятки демонстрантов, а утром 17 ноября окружили студенческие общежития. Более 1,2 тыс. студентов арестовали и выслали в концлагеря. 9 лидеров студенческих организаций расстреляли.

В 1941 году в Лондоне состоялась международная встреча студентов против нацизма, во время которой чехословацкий коммунист Отто Шлинген выдвинул предложение ежегодно 17 ноября отмечать День студента в честь погибших. С тех пор во многих странах отмечают этот праздник. Современные чешские студенты получили официальное разрешение на проведение митинга.

Международный день студента в Украине официально установили указом президента Леонида Кучмы от 16 июня 1999-го.

В Праге 17 ноября 1989-го полиция разогнала студенческую демонстрацию, приуроченную к 50-й годовщине расправы нацистов над чешскими студентами. Действия чешских властей тогда спровоцировали волну протестов по всей Чехословакии. Они вылились в бархатной революции, которая привела к падению коммунистического режима.

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Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

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