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вторник, 10 августа 2021 06:31

Почему сегодня нельзя делать покупки. Народные приметы 10 августа

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Почему сегодня нельзя делать покупки. Народные приметы 10 августа
В этот день предки ходили в лес собирать грибы и ягоды. Фото: pixabay.com

Православная церковь 10 августа чтит память святых апостолов Прохора и Пармена. Мученики пострадали за веру во Христа во времена гонений.

По народному календарю, сегодня отмечают день Пармена и Прохора. Этот праздник также называют Прохоров день.

Веровали, что сегодня надо составить план на будущий месяц, потому что звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел. Однако предки пытались 10 августа не торговать. Считали, что все купленное будет служить недолго. Не устраивали ярмарок, не ходили на рынок.

В этот день крестьяне собирали урожай груш, копали картошку и луковицы тюльпанов. Также сегодня прославляли кузнецов, их иногда приравнивали к волшебникам. Верили, что они могут выковать человеку счастье.

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Старики и дети ходили в лес по грибы. Они должны быть в хорошем настроении, чтобы не вернуться домой с пустой корзиной. В лесу собирали ягоды. Первый стакан отдавали в чужие руки, чтобы был хороший урожай.

Народные приметы:

- На рассвете стоит духота - к ненастью.

- Воробьи веселы, подвижны - к хорошей погоде.

- Нет росы - будет дождь.

- Утром туман - к хорошей погоде.

- Нет ветра, но льет дождь - к длительной непогоде.

- Облака высоко плывут - дни будут солнечные.

День Ангела сегодня празднуют Анастасия, Василий и Николай. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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