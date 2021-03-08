Почему люди смеются над шутками, которые не понимают

На понимание шуток влияет уровень активности мозга. Фото: pinterest.com

Ученые в Великобритании провели новое исследование. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.

По результатам, 67% смеются над шутками, которые они не понимают, пишет Daily Mail.

Также более 56% рассказывают шутки и анекдоты, не понимая их сюжета и сути.

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"Смех универсальный, но юмор очень субъективен, хотя люди во всем мире любят хорошие шутки, то, что они находят смешным, варьируется в зависимости от ряда факторов, таких как культура, контекст и язык", - говорят эксперты.

Кроме этого, на понимание шуток влияет уровень активности мозга, работа нейронов и способность обрабатывать информацию.

Разрабатывают устройство, которое даст человеку сверхчувствительный слух. Кодовое название проекта - "Росомаха".