Почему без пиара борьба с коррупцией - не борьба

Украинское общество сможет оценить усилия спецслужбы в сфере борьбы с коррупцией только тогда, когда будет знать о ходе этой борьбы и ее результатах. Фото: Информатор

В украинском обществе всегда были большие ожидания по борьбе с коррупцией. Так же велико и разочарование из-за недостаточной эффективности многих антикоррупционных структур. Но на самом деле большинство граждан не часто задумывается над вопросом: кто лучше борется с коррупцией, а кто только имитирует деятельность?

Конечно, ответ на этот вопрос должна давать статистика. Однако не все так просто. На восприятие обществом успешности усилий различных госорганов в борьбе с коррупцией значительное влияние оказывали и продолжают оказывать антикоррупционеры - грантовые общественные организации. Но бывает, что их оценка эффективности работы той или иной службы является необъективной.

Пример такой недооценки со стороны антикоррупционеров - работа Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (Управление "К"). Несмотря на постоянное информационное давление, со сменой руководства украинской спецслужбы, ее подразделение по противодействию коррупции и оргпреступности продолжает свою деятельность в структуре СБУ. Более того, управление "К" нарастило количество и объемы удачных операций во всех направлениях своей деятельности: в борьбе с коррупцией, организованной преступностью, контрабандой, незаконной миграцией и торговлей людьми, незаконным оборотом оружия и международным наркобизнесом.

Назначенный на должность первого заместителя начальника Главного управления "К" генерал-майор Анатолий Калюжняк, несмотря на неоднозначные оценки в СМИ, совершенно не замедлил темп работы спецподразделения, который был задан его предыдущим руководством. Даже наоборот, убрав некоторые политические барьеры, интенсифицировал борьбу с контрабандой, коррупцией и организованной преступностью. Например, после беспрецедентной спецоперации СБУ по обезвреживанию мощного канала контрабанды табачных изделий стоимостью около 70 миллионов гривен, представители посольства Великобритании отметили работу украинской спецслужбы в направлении борьбы с контрабандой контрафактных сигарет и заверили, что Великобритания продолжит укрепление сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Задержание коррупционеров происходят почти ежедневно во всех без исключения регионах страны: на Закарпатье и в Луганской области, Чернигове и Херсоне. Противодействие системной коррупции заключается в ежедневном выявлении коррупционных схем в фискальной и таможенной службах, разоблачении конвертационных центров, общий оборот которых составил более полумиллиарда гривен. Максимальный размер выявленной сотрудниками ГУ "К" СБУ неправомерной выгоды, которую пытались получить от представителя коммерческой структуры должностные лица местного самоуправления и Нацполиции, составляет 500 тысяч долларов США.

За последний месяц сотрудниками спецподразделений СБУ выявлено 5 международных каналов контрабанды наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, в том числе через тесное сотрудничество с правоохранительными органами западных государств-партнеров. Службой безопасности Украины ликвидировано более 10 организованных преступных группировок, которые специализировались на вымогательстве денег у представителей бизнес-среды, изготовлении и сбыте наркотиков, оружия, нелегальной миграции.

Несмотря на очевидные успехи, руководство и Главное управление "К" СБУ часто подвергаются публичной критике в СМИ. Именно поэтому одной из первоочередных задач, которые ставит перед собой новое руководство спецподразделения, является возвращение доверия общества к Главному управлению "К" и СБУ в целом. Уже понятно, что безотносительно к реальным результатам работы, возвращения доверия к СБУ - это, прежде всего, вопросы стратегической коммуникации. С гражданами, СМИ и активистами. А с этим у Службы безопасности пока, к сожалению, большие проблемы.

Так, исследования медиа-ситуации в южных и восточных областях Украины, проведенного в 2017 году Институтом массовой информации и GFK по заказу USAID, показало, что в региональных СМИ практически отсутствует информация о противодействии коррупции. В среднем на эту тему приходится 1% от общего количества материалов. А каждый пятый из опрошенных (21%) заявил, что ему не хватало информации о борьбе с коррупцией на местном уровне. Сегодняшние показатели не сильно отличаются от показателей 2017 года. Поэтому несмотря на то, что сегодня, как недавно заявил советник главы СБУ Ярослав Антоняк, Главное управление "К" является одной из самых эффективных структур, борющихся в Украине с коррупцией, о результатах его деятельности практически ничего не известно гражданам Украины в регионах.

Это связано, прежде всего, с абсолютной неосведомленностью населения о результатах такой борьбы. Если во время социологических опросов респонденты достаточно часто высказывают мнение о том, что в сфере борьбы со шпионами СБУ "работает хорошо, особенно в прифронтовых областях", то в сфере борьбы с коррупцией "результатов нет, поскольку данная организация сама ее возглавляет". Такая тенденция, в том числе, существует из-за того, что центральные каналы постоянно освещают деятельность СБУ, связанную с контрразведывательной деятельностью, и практически не уделяют внимания задержанием коррупционеров и ликвидации теневых схем, которые препятствуют ведению бизнеса в Украине. В то же время информационные удары по репутации спецслужбы наносят представители лагеря антикоррупционеров, которые с большим рвением транслируют центральные телеканалы. Впрочем, существует также достаточно большая доля респондентов, которые высказывают мнение о том, что СБУ должна заниматься борьбой с топ-коррупционерами. Но она бытует среди людей, которые читают центральные СМИ и являются активными пользователями социальных сетей. Так, среди опрошенных жителей Львова 36% поддерживают такую ​​идею.

Спецподразделения Службы безопасности Украины, несомненно, умеют и должны бороться с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой. Но сегодня основную оценку их работе дают не топ-чиновники или экспертные среды, а обычные граждане. Которые часто не очень разбираются в тонкостях уголовного процесса и в том, кто задерживает, а кто сажает коррупционеров за решетку. Именно поэтому вопрос коммуникации национальной спецслужбы с украинским обществом очень актуален. И эта коммуникация точно не должна ограничиваться брифингом руководства СБУ и информированием общественности о результатах деятельности на странице в социальной сети. Нужны прямые репортажи с места событий и проведения спецопераций, регулярные брифинги руководителей не только центрального, но и регионального уровня, подготовка расширенных информационных сообщений для СМИ, как в столице, так и в регионах, наличие пула спикеров среди представителей гражданского общества и обмен информацией с обществом через различные коммуникативные площадки. Одной из таких площадок мог бы стать Общественный совет при СБУ, который по непонятным причинам был ликвидирован в 2017 году.

Украинское общество сможет оценить усилия спецслужбы в сфере борьбы с коррупцией только тогда, когда будет знать о ходе этой борьбы и ее результатах. Потому что кто бы там что ни говорил, но сегодня борьба без соответствующего информационного сопровождения или грамотного пиара - это не борьба ...