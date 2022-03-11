"Победа – это вступление Украины в ЕС" - Ермак о ночном заседании Евросаммита

Андрей Ермак: "Нам нужен результат. Победа – это вступление Украины в ЕС". Фото: nta.ua

Украина ожидает вступления в ЕС на все 100%. Народы Европы уже сделали однозначный выбор, сейчас это должны сделать и политики.

Об этом заявил в Twitter руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Этой ночью состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. Благодарны за принятые решения. Но Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%. Мы понимаем, что быстро этого не будет. Нам нужен результат: победа – это вступление Украины в ЕС. Народы Европы сделали однозначный выбор. Очередь за политиками, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС готовится удвоить военную помощь Украине (заявление)

Неформальное заседание Европейского совета состоялось ночью и завершилось одобрением декларации, содержащей компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС.

Впрочем, одним из наиболее спорных положений, обсуждавшихся на нем, стал вопрос о стремлении Украины вступить в ЕС. Дискуссия по этому поводу длилась 5 г.

Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства 🇺🇦 у Євросоюзі. Вдячні за рішення, які прийняті. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 11, 2022

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.