По Украине обещают теплую и сухую погоду

Карта Украины с погодными данными на 26 сентября / "Укргидрометцентр"

Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, будет преимущественно сухой и теплой.

Незначительные осадки и сильный ветер возможны только на востоке страны. Об этом сообщают синоптики "Укргидрометцентра".

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Так, по данным синоптиков, на большей части территории страны 26 сентября осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди прогнозируют лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха днем ​​в среднем составит отметок от + 14°С до + 23°С Наивысшую температуру показывать термометры на юге страны. В частности, в Одессе температура воздуха поднимется до + 23°С Прохладнее будет в центральных регионах, где обещают максимум + 19°С На Сумщине будет еще холоднее от +14°С до + 16°С

В Киеве днем ​​синоптики обещают от + 15°С до 17°С В воскресенье в столице будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Постепенное снижение температуры в Украине ожидается на следующей неделе.