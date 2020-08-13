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четверг, 13 августа 2020 19:20

По результатам опросов Юрий Корявченков побеждает в Кривом Роге

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По результатам опросов Юрий Корявченков побеждает в Кривом Роге
В Корявченкова сохраняются реальные шансы стать мэром Кривого Рога. Фото: Reuters

Несмотря на то, что рейтинги "Слуги народа" в родном городе президента Владимира Зеленского существенно "просели", а доверие к нему лично немного пошатнулось (это уже не 90% как было в 2019 г), у кандидата от президентской партии Юрия Корявченкова сохраняются реальные шансы стать мэром Кривого Рога.Об этом свидетельствует опрос общественного мнения на малой родине Зеленского, проведенного "Фонд Інноваційних Проектів" с 5 по 11 августа 2020 года (опрошено 1200 респондентов).

Если бы выборы городского головы Кривого Рога состоялись в следующее воскресенье народный депутат Юрий Корявченков (в народе – Юзик) получил бы поддержку 26,7% жителей города. На втором месте действующий голова Юрий Вилкул – 21,4%, а на третьем лидер партии "Батькивщины" Ольга Бабенко с 12,7%. Однако, 27,8% не определились в своих предпочтениях.

Если во второй, выйдут Юрий Корявченков и Юрий Вилкул, герой "95 квартала" имеет все шансы на победу, поскольку в его пользу высказалось 41,7% респондентов, в то время как Юрия Вилкула может поддержать 35,9%. При этом 22,4% не видят в этой паре своих избранников.

Социологи считают, что феномен Юзика состоит в том, что он не только "свой" для жителей Кривого Рога, но и наиболее тесно связан с образом главы государства, все еще пользующегося доверием земляков. Ситуация может измениться, если в руководстве партии решат в последний момент заменить Корявченкова на другую кандидатуру. Такие слухи ходят в городе. Но, как утверждают социологи, в таком случаи кандидат от "Слуги" мэром вряд ли станет.

"Фонд Інноваційних Проектів"
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